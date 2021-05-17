İsrailli Aktivist Jeff Halper'den Siyonizm ile ilgili çarpıcı tespit! ‘Olayın arka planını bilmek gerekir’ dedi ve uyardı…

"Tek Demokratik Devlet Kampanyası"nın kurucu ortağı olan ve "Ev Yıkımlarına Karşı İsrail Komitesi" adlı sivil toplum örgütünün kurucu başkanlığını da yapan Halper, İsrail ile Filistin arasında yaşanan gerginlik ve çatışmaları açıklayabilmek için olayın arka planını bilmek gerektiğini söyledi.

Halper, insanların her geçen gün daha fazla konuştuğu büyük arka planı, "Siyonizm bir yerleşimci kolonyal hareket" şeklinde tanımlayarak şöyle devam etti: