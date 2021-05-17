İsrailli komutanın zor anları kamerada! Ordusunun başarısından bahsederken…

"Kahraman" İsrail ordusundan söz ettiği sırada saldırı olabileceğini uyaran siren seslerini duyan İsrailli komutan, hiçbir şey söylemeden koşarak canlı yayını terk etti.

Saklanmak için acele eden İsrailli komutanın panik olduğu o anlar, sosyal medyada büyük ses getirdi.