Malezya hükümeti açıkladı: Filistin'e barış gücü göndermeye hazırız

"FİLİSTİN'E BARIUŞ GÜCÜ GÖNDERMEYE HAZIRIZ"

İsmail, Malezya'nın daha önce BM'nin talebi üzerine Lübnan, Filipinler, Sudan ve Sierra Leone gibi ülkelere barış gücü yolladığını hatırlatarak "BM'nin bu konuda bir talebi olması durumunda Filistin'e barış gücü göndermeye hazırız." dedi.