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Giriş Tarihi: 17.5.2021 17:33 Son Güncelleme: 17.5.2021 17:37

hükümeti açıkladı: Filistin'e barış gücü göndermeye hazırız

AA
Malezya hükümeti açıkladı: Filistin'e barış gücü göndermeye hazırız

Savunma Bakanı , işgalci İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik son saldırılarını değerlendirdi. ’den (BM) talep gelmesi halinde Filistin’e barış gücü göndermeye hazır olduklarını belirten Sabri Yakub, "Bu, BM tarafından karar verilmesi gereken bir konudur.” dedi.

Malezya Savunma Bakanı İsmail Sabri Yakub, basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı, İsrail'in Filistin'deki son saldırılarını değerlendirdi.

"BM TARAFINDAN KARAR VERİLMESİ GEREKEN BİR KONUDUR"

Bir gazetecinin, Malezya'nın Filistin'e barış gücü kapsamında asker yollayıp yollayamayacağı sorusuna Bakan İsmail, "Bu, BM tarafından karar verilmesi gereken bir konudur. Malezya'nın kendi başına hareket etme durumu yoktur." cevabını verdi.

"FİLİSTİN'E BARIUŞ GÜCÜ GÖNDERMEYE HAZIRIZ"

İsmail, Malezya'nın daha önce BM'nin talebi üzerine Lübnan, Filipinler, Sudan ve Sierra Leone gibi ülkelere barış gücü yolladığını hatırlatarak "BM'nin bu konuda bir talebi olması durumunda Filistin'e barış gücü göndermeye hazırız." dedi.

ŞEHİT SAYISI 200'E YÜKSELDİ

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 200'e, yaralıların sayısının ise bin 305'e yükseldiğini açıkladı.

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Malezya hükümeti açıkladı: Filistin'e barış gücü göndermeye hazırız
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