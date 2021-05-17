Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Rusya'da Sputnik Light aşısının azami satış fiyatı belirlendi
Giriş Tarihi: 17.5.2021 19:22 Son Güncelleme: 17.5.2021 19:28

'da aşısının azami satış fiyatı belirlendi

İHA
Rusya'da Sputnik Light aşısının azami satış fiyatı belirlendi

Federal Tekelleşmeyi Önleme Hizmetleri (FAS), Rusya tarafından koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen Sputnil Light aşısının azami satış fiyatını doz başına KDV hariç 342.36 ruble (4.63 dolar) olarak açıkladı.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında Rusya tarafından geliştirilen Sputnik V'nin tek bileşenli versiyonu Sputnik Light'ın azami fiyatı belirlendi. Rusya Federal Tekelleşmeyi Önleme Hizmetleri'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Sputnik Light aşısının azami satış ücretinin doz başına KDV hariç 342,36 ruble (4.63 dolar) olduğu kaydedildi. Fiyatın tescil edilmesinin ardından aşının piyasaya sunulacağını bildiren FAS, Sputnik Light'ın Kovid-19'un önlenmesi adına 4. Rus aşısı olacağını açıkladı.

YÜZDE 79,4 ETKİLİ

Öte yandan Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) tarafından yapılan açıklamada, Sputnik Light'ın Kovid-19'a karşı yüzde 79,4 etkili olduğu ve aşının birçok çift doz olarak uygulanan aşıdan daha etkili olduğu ifade edilmişti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Rusya'da Sputnik Light aşısının azami satış fiyatı belirlendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA