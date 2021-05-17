Son dakika: ABD yönetiminden skandal karar! İsrail’e rekor silah satışı onaylandı

Son dakika haberi… Gazze Şeridi'nde Filistin halkına yönelik terör saldırılarına devam eden İsrail hükümeti, dünya çapında yükselen kınama seslerine rağmen şiddette sınır tanımıyor.
735 MİLYON DOLARLIK SİLAH ANLAŞMASI
Gazze'ye savaş uçaklarıyla saldıran, roketlerle başta Filistin halkının evleri olmak üzere hastaneleri, fabrikaları ve hükümet binalarını hedef alan İsrail yönetimi, en büyük gücünü her fırsatta kendisine yönelik desteğini dile getirdiği ABD'den alıyor.
Filistinli halka yönelik terörün devam etmesinde İsrail'le iş birliği yapan ABD hükümeti, skandal bir karara daha imza attı.
ABD Başkanı Joe Biden öncülüğündeki hükümet, İsrail'le yapılan 735 milyon dolarlık silah anlaşmasını resmen onayladı. Silah satışı anlaşmasının esas olarak İsrail'in ABD'den isabetli füzeler ve özel mühimmat yetenekleri edinmesine destek sağlayacağı bildirildi.
Washington Post'un son dakika haberine göre 5 Mayıs'ta Kongre'ye sunulan İsrail'e silah satış tasarısının onaylanması, Kongre üyeleri içinde de tartışmalara neden oldu.
"İSRAİL'İN KENDİNİ SAVUNMAYA HAKKI VAR"
Özellikle İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıların şiddette zirveye çıktığı bu günlerde onaylanan silah satış anlaşması, bazı Demokrat Partili isimler tarafından tepkiyle karşılandı. İsrail medyasında yer alan haberlere göre Kongre tarafından onaylanan silah satışı, ABD'nin İsrail'e verdiği koşulsuz şartsız terör desteğini dünyaya ilan etti.
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını "meşru müdafaa" olarak nitelendirerek, İsrail'e desteğini yinelemişti. Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında ABD'nin bölgedeki hedefinin, gerginliğin azaltılması ve uzun süreli bir barış olduğunu vurgulayarak "Başkan Joe Biden, İsrail'in kendini savunma hakkı olduğuna inanıyor. Bölgede can kayıplarının olması, çocukların ölmesi acı. İster Filistinli ister İsrailli olsun yaşananlar çok trajik. Bunları izlemek korkunç. O nedenle de gerginliğin azaltılmasına odaklanıyoruz." açıklamasında bulunmuştu.ABD "meşru müdafaa" diyerek İsrail'e olan desteğini yineledi