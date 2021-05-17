Son dakika: ABD yönetiminden skandal karar! İsrail’e rekor silah satışı onaylandı

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını "meşru müdafaa" olarak nitelendirerek, İsrail'e desteğini yinelemişti. Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında ABD'nin bölgedeki hedefinin, gerginliğin azaltılması ve uzun süreli bir barış olduğunu vurgulayarak "Başkan Joe Biden, İsrail'in kendini savunma hakkı olduğuna inanıyor. Bölgede can kayıplarının olması, çocukların ölmesi acı. İster Filistinli ister İsrailli olsun yaşananlar çok trajik. Bunları izlemek korkunç. O nedenle de gerginliğin azaltılmasına odaklanıyoruz." açıklamasında bulunmuştu.

ABD "meşru müdafaa" diyerek İsrail'e olan desteğini yineledi