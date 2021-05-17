SON DAKİKA HABERİ: Beyaz Saray'da panik! İkinci kez ortaya çıktı

ABD VE KANADA BÜYÜKELÇİLİKLERİNİN ÇALIŞANLARINDA GÖRÜLDÜ

Kanada'nın Havana Büyükelçiliğinde görevli personelde 2017 ilkbaharında "Havana sendromu" olarak adlandırılan gizemli rahatsızlığın yol açtığı baş dönmesi ve baş ağrısı gibi şikayetler görülmeye başlanmıştı.

ABD'nin Küba'daki büyükelçiliğinde görevli 21 kişide de benzer şikayetler görülmüş, Washington yönetimi Eylül 2017'de ülkede ikinci derecedeki personelinin büyük bölümünü geri çekmişti.

Küba'da görevliyken gizemli rahatsızlığa yakalanan Kanadalı diplomatlar Ottawa hükümetine 21,1 milyon dolarlık tazminat davası açmıştı.

Küba hükümeti, ülkede görevli ABD'li diplomatların maruz kaldığı öne sürülen gizemli sonik saldırı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı.