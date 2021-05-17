Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan vekil Lagos hakkında flaş gelişme! İade edildi

Avrupa Parlamentosu'nda düzenlenen bir toplantıda kağıda basılı Türk bayrağını yırtmasıyla gündeme gelen ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Neonazi Altın Şafak üyesi Milletvekili İoannis Lagos'un dokunulmazlığı geçtiğimiz ay Avrupa Parlamentosu'nun yaptığı oylama sonucunda 25 oya karşı 658 oyla kaldırılmıştı.