Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan vekil Lagos hakkında flaş gelişme! İade edildi
Giriş Tarihi: 17.5.2021 09:43 Son Güncelleme: 17.5.2021 09:51

Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan vekil Lagos hakkında flaş gelişme! İade edildi

DHA
Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan vekil Lagos hakkında flaş gelişme! İade edildi

Türk bayrağı ile çirkin bir provokasyona imza atan ırkçı Yunan Milletvekili İoannis Lagos'un dokunulmazlığı geçtiğimiz ay 'nun yaptığı oylama sonucunda kaldırılmıştı. Ta Nea’nin haberine göre, Lagos ülkesine iade edildi. Savcılığına getirilen Lagos'un, bu geceyi Atina Emniyet Müdürlüğü binasında geçirdikten sonra yüksek güvenlikli Domokos Hapishanesine sevk edilmesi bekleniyor.

Avrupa Parlamentosu'nda düzenlenen bir toplantıda kağıda basılı Türk bayrağını yırtmasıyla gündeme gelen ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Neonazi Altın Şafak üyesi Milletvekili İoannis Lagos'un dokunulmazlığı geçtiğimiz ay Avrupa Parlamentosu'nun yaptığı oylama sonucunda 25 oya karşı 658 oyla kaldırılmıştı.

HAPİSHANEYE SEVK EDİLMESİ BEKLENİYOR

Ta Nea'nin haberine göre, 47 yaşındaki Lagos'un Yunanistan'daki Elefterios Venizelos havalimanından yoğun güvenlik önlemleri altında Atina Savcılığı'na getirildiğini aktardı. Gazete, Belçika'dan Yunanistan'a iade edilen Lagos'un, geceyi Atina Emniyet Müdürlüğü binasında geçirdikten sonra yüksek güvenlikli Domokos Hapishanesine sevk edilmesi beklendiğini yazdı.

13 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI

Öte yandan, Yunanistan Mahkemeleri Ekim 2020'de aşırı sağcı Altın Şafak Partisi'nin lideri Nikos Mihaloliakos ve yönetici kadrosunu "suç örgütü yönetmekten" 13'er yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Temyiz Mahkemesi, 5 yılı aşkın süredir devam eden davada, 454 duruşmanın ardından Altın Şafak'ın suç örgütü olduğuna hükmetmişti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan vekil Lagos hakkında flaş gelişme! İade edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA