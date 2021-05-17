Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Türkiye’den Alman polisinin şiddetine tepki
Giriş Tarihi: 17.5.2021

’den Alman polisinin şiddetine tepki

Türkiye’den Alman polisinin şiddetine tepki
Frankfurt'ta psikolojik sorunları bulunan ve sokak ortasında Alman polisinin şiddetine maruz kalan Türk vatandaşı Selim Çiftçi (35) tedavi altına alındı. Kardeşinin hiç kimseye zararının olmadığını, sicilinin de temiz olduğunu belirten Hatice Götürmen, "Kardeşimin böbrekleri uğradığı şiddet sonucu çok kötü şekilde zedelenmiş ve en kısa sürede müdahale edilmesi gerekiyormuş" dedi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran da olaya ilişkin bir videoyu paylaşarak, "Vatandaşımıza uygulanan polis şiddetini kınıyoruz" ifadesini kullandı. Kıran, konunun her düzeyde yakından takip edileceğini vurguladı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye’den Alman polisinin şiddetine tepki
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA