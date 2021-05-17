Türkiye’den İslam Ülkelerine mesaj: Ümmet bizden liderlik bekliyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin'de birlik ve kararlılık gösterme vakti olduğunu belirterek, Türkiye'nin gereken her adımı atmaya hazır olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, Türkiye'nin de girişimleriyle Dışişleri Bakanları düzeyinde çevrim içi düzenlenen "Açık Katılımlı İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İcra Komitesi Olağanüstü Toplantısı"nda konuştu. Çavuşoğlu, uluslararası çabaların sonuç vermesi için ilk önce İİT üyesi ülkelerin seslerini yükseltmesi gerektiğini söyledi. İsrail'in sistematik bir biçimde etnik, dini ve kültürel bir temizlik gerçekleştirdiğini söyleyen Çavuşoğlu, İnsan Hakları Konseyi'nde bir "durum tespit" komisyonu kurulabileceği, uluslararası koruma gücünün, istekli ülkelerin askeri ve maddi katkısıyla birlikte oluşturulması gerektiğini kaydetti. İİT'nin açıklamasında da "BM Güvenlik Konseyi İsrail saldırganlığını durdurma sorumluluğunu üstlenmezse, Filistin halkına koruma sağlanması için BM'ye başvurulacaktır" denildi. Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki de ülkesinin özgürlüğünün barışa giden tek yol olduğunu belirterek, BM Güvenlik Konseyi'ni İsrail'e yaptırım ve silah ambargosu uygulamaya çağırdı.