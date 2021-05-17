Vatanımız bizi sahipsiz bırakmadı

Koronavırüsle mücadelede çok önemli bir görev üstlenen Sağlık Bakanlığı'nın hava ambulansları, yurt dışındaki hastaları Türkiye'ye getirerek ülkesinde tedavi edilmesini sağlıyor. SABAH, pandemi sürecinde bu hizmetten yararlanan ve tedavi için ülkesine dönen vatandaşlarla konuştu:Kanpur şehrindeki metro inşaatının proje müdürüyken Kovid-19'a yakalandım. Eşimin başvurusuyla Türkiye'ye getirildim. Sağlık Bakanlığı'mıza duacıyım. Ambulans uçağa bindiğimde kendimi Türkiye'de gibi hissettim zaten. İnsan kendi ülkesine daha çok güveniyor. Türkiye'ye geldikten sonra çok kısa bir süre sonra kendime geldim. Nefes almaya başladım, oksijen desteğinden kurtuldum.Kazakistan'daki sağlık şartları kötüydü. Türkiye'de benimle çok iyi ilgilendiler. Allah bin kere razı olsun. Hiçbir ücret ödemeden çok iyi imkânlarla tedavi görüyoruz.Otoyol yapımında harita etüt şefi olarak çalışmak üzere gittiğim Kazakistan'da Kovid teşhisi koyulduktan sonra ambulans uçakla Türkiye'ye getirildim. Orada bir oksijen tüpü bile bağlamadılar. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde ise imkânlar çok iyiydi. Doktorlar ve hemşireler gece gündüz hep başımızdaydı.İş kazası geçirdim. Türkiye'ye dönmek üzere konsoloslukla görüştüm. Orada kırıklarıma müdahale edilmedi. Uçakla ülkeme getirildim. İnsanın zor zamanında ülkesinde bu şekilde bir ilgi görmesi çok mutlu ediyor.Babam iş için Almanya'ya gitmişti. Kovid oldu. Sağlık Bakanlığı ile iletişime geçtim. Bizimle hemen ilgilendiler ve ambulans uçakla Türkiye'ye getirdiler. Şehir hastanenin imkânları çok iyi, çok memnun kaldık. Pandemi sürecinin başından beri 49 farklı ülkeden, 278 hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.