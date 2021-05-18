ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı, İlham Aliyev’le görüştü: Endişeliyiz

Görüşmede bölgede barış ve istikrarı sağlamaya kararlı olduğunu belirten Aliyev, bölgedeki çatışma sonrası durumun olumlu ilerlediğini ve savaştan sonraki 6 ay içinde bölgedeki durumun istikrarlı ilerlediğine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın sınır gerginliklerine gereksiz tepki vermesinin ve konuyu uluslararası alana taşıma girişimlerinin bölgede gerginliğin artmasına neden olabileceğini belirterek, tüm sorunların barışçıl bir şekilde ve müzakere süreci içinde çözülmesinin önemli olduğunu vurguladı.