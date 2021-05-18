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Giriş Tarihi: 18.5.2021 10:07

Ulusal Güvenlik Danışmanı, ’le görüştü: Endişeliyiz

İHA
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı, İlham Aliyev’le görüştü: Endişeliyiz

Cumhurbaşkanlığı, ’in Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştüğünü aktardı. Yapılan resmi açıklamaya göre Azerbaycan ile arasındaki sınır bölgelerinde artan gerginlikten duyulan endişe nedeniyle Aliyev’i arayan Sullivan, ABD’nin barışa olan desteğinin sürdüğünü bildirdi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşerek Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki gerilim ile ilgili endişesini dile getirdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştiği belirtildi.

"ABD'NİN BARIŞA OLAN DESTEĞİ SÜRECEK"

Açıklamada, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i telefonla arayan Sullivan'ın Azerbaycan-Ermenistan sınırında son yaşanan gerilim ile ilgili endişesini dile getirdiği ve sorunun barışçıl yollarla çözüme ulaştırılmasının önemine değindiği ifade edildi. Uluslararası sınırların belirlenmesi için taraflar arasında yapıcı görüşmeler yapılması gereğini vurgulayan Sullivan, ABD'nin bölgedeki barışın sağlanması için desteğini sürdüreceğini ifade etti.

Görüşmede bölgede barış ve istikrarı sağlamaya kararlı olduğunu belirten Aliyev, bölgedeki çatışma sonrası durumun olumlu ilerlediğini ve savaştan sonraki 6 ay içinde bölgedeki durumun istikrarlı ilerlediğine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın sınır gerginliklerine gereksiz tepki vermesinin ve konuyu uluslararası alana taşıma girişimlerinin bölgede gerginliğin artmasına neden olabileceğini belirterek, tüm sorunların barışçıl bir şekilde ve müzakere süreci içinde çözülmesinin önemli olduğunu vurguladı.

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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı, İlham Aliyev’le görüştü: Endişeliyiz
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