Akdeniz’de göçmen akını! 5 bin kişi yüzerek İspanya’ya geçti

İspanyol basınında yer alan, "Düzensiz göçmen akınının, Fas'ın diplomatik yollardan İspanya'ya baskı yapmaya çalışmasından kaynaklandığına" ilişkin iddialara, "Bunun hiçbir kanıtı yok." şeklinde cevap veren Laya, sözlerine şöyle devam etti: "Bu olaya, iki ülke arasındaki mevcut anlaşmazlıklar neden olamaz. Bir insanlık eylemine tepki olarak gençlerin ve çocukların hayatlarının gönüllü olarak tehlikeye atılabileceğini düşünmüyorum. Fas ile iyi komşuluk ilişkilerinin sürdürülmesi için göç sorununa karşı iş birliği temeldir."