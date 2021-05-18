Azerbaycan paylaştı… Türk SİHA’ları bir kez daha sahnede!

20 Mayıs'a kadar devam edecek olan tatbikatta birliklerin savaşa hazır duruma getirilmesine, muharebe koordinasyonu ve etkileşiminin iyileştirilmesine odaklanılırken, terörist gruplar ve yasa dışı silahlı çetelerle mücadele eğitimleri de veriliyor.