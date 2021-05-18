Azerbaycan paylaştı… Türk SİHA’ları bir kez daha sahnede!

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 16 Mayıs'ta geniş çaplı bir askeri tatbikata başladığını duyurmuştu.
ERMENİSTAN'A KORKU VEREN TATBİKAT
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in duyurduğu tatbikatta, 15 bin askerin görev yaparken yaklaşık 300 tank ile zırhlı araç, yaklaşık 400 farklı füze ile top sistemi, 50 uçak ve helikopter ile insansız hava araçları yer alıyor.
20 Mayıs'a kadar devam edecek olan tatbikatta birliklerin savaşa hazır duruma getirilmesine, muharebe koordinasyonu ve etkileşiminin iyileştirilmesine odaklanılırken, terörist gruplar ve yasa dışı silahlı çetelerle mücadele eğitimleri de veriliyor.
BAYRAKTAR SİHA'LARI DA YER ALDI
Geniş çaplı tatbikata ilişkin Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımlarda, Azerbaycan-Ermenistan savaşında Ermeni kuvvetlerinin mağlubiyetinde büyük rol oynayan Türk yapımı Bayraktar SİHA'ların da yer aldığı görüldü.
Azerbaycan Savunma Bakanlığının paylaştığı görüntülerde, Bayraktar SİHA'ların hangardan çıkarılması ve havalanması yer aldı.
Azerbaycan ordusunun tatbikatında, Türk yapımı Bayraktar SİHA'lar da kullanıldı
SİHA'lar, temsili düşman hedeflerinin tespiti ve kontrol noktalarına aktarılması görevlerini icra etti.