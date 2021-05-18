Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Belçika’da büyükelçi eşi, tezgahtarı böyle darp etti
Giriş Tarihi: 18.5.2021 16:43

’da büyükelçi eşi, tezgahtarı böyle darp etti

DHA
Belçika’da büyükelçi eşi, tezgahtarı böyle darp etti

’nın Büyükelçisi Peter Lescouhier’in eşi Xiang Xueqiu, başkent 'daki bir mağazada çalışan tezgahtarı darp etti.

Belçika ile Güney Kore arasında tokat krizi yaşandı. Belçika'nın Güney Kore Büyükelçisi Peter Lescouhier'in eşi Xiang Xueqiu girdiği bir giyim mağazasında tezgahtarla tartışmaya başladı. Öfkelenen Xueqiu, tezgahtarın üzerine yürüyerek, tokat attı. O anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

"EŞİM PİŞMANLIK DUYUYOR"

Büyükelçi Lescouhier'in eşi Xueqiu'nun tokat atması, ülkede tepkilere neden oldu. Yaşanan olayın ardından Belçika'nın Seul Büyükelçisi Lescouhier "Eşim içtenlikle pişmanlık duyuyor. Fırsat bulduğu ilk an, mağaza sahibine şahsen özür dilemek istiyor. Şu anda polisle iletişim halindeyiz. Seul polisi konuyla ilgili yardımcı olmaya çalışıyor. Herkesten özür dileriz" dedi.

MAĞAZA SAHİBİ TEPKİ GÖSTERDİ

Yaşanan olaya tepki gösteren Güney Kore medyası, Xueqiu'nun diplomatik dokunulmazlığını kullandığını ve bu kapsamda ona yönelik yapılacak suçlamaların düştüğü ifade edildi. Viyana Anlaşması kapsamında diplomatlar ve aileleri dokunulmazlığa sahip. Ancak kişi, gönüllü olarak dokunulmazlığını kaldırabiliyor.

Belçika'nın Seul elçisinin eşi tezgahtarı darp etti

Yerel medyaya konuşan mağaza yetkilisi, "Kızgınlığını anlayabiliriz, ancak fiziksel şiddeti haklı çıkarmaz. Tokat atılan çalışanımız kulağından yaralandı ve psikolojik olarak olaydan etkilendi. Samimi bir özür alabileceğimizden emin değiliz" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Belçika’da büyükelçi eşi, tezgahtarı böyle darp etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA