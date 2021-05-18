Belçika’da büyükelçi eşi, tezgahtarı böyle darp etti

MAĞAZA SAHİBİ TEPKİ GÖSTERDİ

Yaşanan olaya tepki gösteren Güney Kore medyası, Xueqiu'nun diplomatik dokunulmazlığını kullandığını ve bu kapsamda ona yönelik yapılacak suçlamaların düştüğü ifade edildi. Viyana Anlaşması kapsamında diplomatlar ve aileleri dokunulmazlığa sahip. Ancak kişi, gönüllü olarak dokunulmazlığını kaldırabiliyor.

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Yerel medyaya konuşan mağaza yetkilisi, "Kızgınlığını anlayabiliriz, ancak fiziksel şiddeti haklı çıkarmaz. Tokat atılan çalışanımız kulağından yaralandı ve psikolojik olarak olaydan etkilendi. Samimi bir özür alabileceğimizden emin değiliz" dedi.