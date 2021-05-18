Cem şimdi de İsrail’in yanında

ALMANYA'DA geçen yıl kurulan Team Todenhöfer Partisi'nin Genel Başkanı Jürgen Todenhöfer, ülkedeki antisemitizmin sebebi olarak Türk derneklerini gösteren Yeşiller Partisi milletvekili Cem Özdemir'i eleştirdi. Todenhöfer, "Özdemir, antisemitizm Müslümanların icadı algısını yaratıyor, ancak soykırımda Yahudileri katledenler Müslümanlar değildi" dedi.TODENHÖFER, "Bu suçu başkalarına yıkmak, halkı kışkırtmak demektir Sayın Özdemir" ifadelerini kullandı. Özdemir, ARD kanalına yaptığı açıklamada, Müslümanlar ve göçmenler arasındaki antisemitizme dikkat edilmesi gerektiğini savunmuş ve "DİTİB gibi dernekler, Ankara'dan talimat alıyor. Türk televizyonu, nefreti buralara transfer ediyor" diye konuşmuştu.