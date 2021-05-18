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Giriş Tarihi: 18.5.2021 17:22

zulme karşı sokağa döküldü

DHA
Filistin zulme karşı sokağa döküldü

devletinin Şeridi’nde uyguladığı kıyıma tepkiler artarak devam ediyor. ’nın güneyinde bulunan kentinde binlerce kişi, İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi’ne başlattığı saldırılar nedeniyle protesto düzenledi.

İsrail'in Gazze'deki sivillere yönelik saldırılarında 9'uncu güne girildi. İsrail ordusunun Gazze kentine başlattığı saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 213'e, yaralıların sayısı ise 1400'e yükseldi.

"GAZZE'DE KATLİAMA HAYIR"

Filistin halkı ise, İsrail zulmüne karşı sokağa döküldü. Batı Şeria'nın güneyindeki Hebron şehrinde, binlerce Filistinli vatandaş Martyrs Caddesi'nin (Şehitler Caddesi) kontrol noktasına kadar şehrin sokaklarında düzenlenen gösteriye katıldı.

Binlerce Filistinli gösteride Filistin bayraklarıyla " Gazze'teki katliama hayır. Özgür Kudüs" sloganları attı. Eylemde Gazze'deki saldırılara dünyanın sessiz kalmaması gerektiğini ifade eden Filistinliler, dünyayı Filistin'in yanında olmaya çağrdı. Şehirmerkezinde İsrail güçleri ve Filistinli gençler arasında şiddetli çatışmalar çıktı.

Filistinli gençler, lastikleri ateşe verdi. İsrail ordusu Filistinli geçnlere plastik mermilerle müdahale etti. Batı Şeria'ya yakın bir çok kent ve Kudüs'te süresiz protestoların düzenleneceği ifade edildi.

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Filistin zulme karşı sokağa döküldü
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