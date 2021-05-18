Filistin zulme karşı sokağa döküldü

İsrail'in Gazze'deki sivillere yönelik saldırılarında 9'uncu güne girildi. İsrail ordusunun Gazze kentine başlattığı saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 213'e, yaralıların sayısı ise 1400'e yükseldi.