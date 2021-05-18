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Giriş Tarihi: 18.5.2021 11:07

’da şiddetli kasırga gemi faciasına neden oldu

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Hindistan’da şiddetli kasırga gemi faciasına neden oldu

’da günlerdir etkili olan şiddetli kasırga, bu kez felakete neden oldu. Yerel basının aktardığı bilgilere göre kıyıları açıklarında sürüklenen 273 yolculu bir gemi, fırtına nedeniyle battı.

Koronavirüs pandemisinin sert biçimde vurduğu Hindistan, şimdi de kasırga felaketiyle boğuşuyor. Günlerdir şiddetini artırarak devam eden kasırga nedeniyle hayat durma noktasına gelmişken, şiddetli fırtına, bir geminin batmasına neden oldu.

127 KİŞİ KAYBOLDU

Ülke medyasından gelen haberlere göre Bombay kıyıları açıklarında sürüklenen 273 yolculu bir geminin battığı belirlendi.

Hint donanması, arama kurtarma çalışmaları başlatıldığını duyurdu.

Başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ederken 127 kişinin halen kayıp olduğu bildirildi.

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Hindistan’da şiddetli kasırga gemi faciasına neden oldu
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