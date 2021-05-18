Hindistan’da şiddetli kasırga gemi faciasına neden oldu

Koronavirüs pandemisinin sert biçimde vurduğu Hindistan, şimdi de kasırga felaketiyle boğuşuyor. Günlerdir şiddetini artırarak devam eden kasırga nedeniyle hayat durma noktasına gelmişken, şiddetli fırtına, bir geminin batmasına neden oldu.
127 KİŞİ KAYBOLDU
Ülke medyasından gelen haberlere göre Bombay kıyıları açıklarında sürüklenen 273 yolculu bir geminin battığı belirlendi.
Hint donanması, arama kurtarma çalışmaları başlatıldığını duyurdu.
Başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ederken 127 kişinin halen kayıp olduğu bildirildi.