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Haberler Dünya Haberleri İsrail sağlık merkezlerini vurmaya devam ediyor: Dışişleri Sözcüsü Tanju Bilgiç’ten sert tepki
Giriş Tarihi: 18.5.2021 09:46

sağlık merkezlerini vurmaya devam ediyor: Dışişleri Sözcüsü ’ten sert tepki

AA
İsrail sağlık merkezlerini vurmaya devam ediyor: Dışişleri Sözcüsü Tanju Bilgiç’ten sert tepki

devletinin Şeridi’nde sivillere yönelik düzenlediği terör eylemleri devam ediyor. halkını evlerinde vuran İsrail kuvvetleri, hastane ve bakanlık binalarını da hedef alıyor. Dünyanın birçok ülkesi tarafından şiddetle kınanan terör eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi , Gazze Genel Merkezi’nin bombalanmasına tepki gösterdi.

İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliama ilişkin açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Katar Kızılayı Derneği Gazze Genel Merkezi'nin İsrail tarafından bombalanması ve Şeyh Hamad Bin Halife Al Sani Hastanesi'nin zarar görmesine yol açan İsrail saldırılarını şiddetle kınadıklarını bildirdi.

BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Bilgiç, konuya ilişkin bir soruya yanıtında, uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlali olan bu menfur saldırılar neticesinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, dost ve kardeş Katar devleti ve halkına başsağlığı dileklerini iletti.

Uluslararası toplumu İsrail'in ayrımsız ve orantısız güç kullanımına son verilmesi ve uluslararası hukuka riayet etmeye zorlanması için çabalarını artırmaya davet eden Bilgiç, "Katar Kızılayı Derneği Gazze Genel Merkezi'nin 17 Mayıs 2021 tarihinde İsrail tarafından bombalanması ile Şeyh Hamad Bin Halife Al Sani Hastanesi'nin zarar görmesine yol açan İsrail saldırılarını şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

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İsrail sağlık merkezlerini vurmaya devam ediyor: Dışişleri Sözcüsü Tanju Bilgiç’ten sert tepki
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