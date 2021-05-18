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Giriş Tarihi: 18.5.2021 17:03

’e destek veren geri adım attı

AA
İsrail’e destek veren Avusturya geri adım attı

halkına zulme devam eden hükümetine, ’den sonra koşulsuz desteğini duyuran , geçtiğimiz günlerde devlet binalarına İsrail bayrağı asmıştı. hükümeti, dünya çapında yükselen tepki seslerinin ardından hamlesini geri aldı.

Avusturya'da İsrail ile dayanışma amacıyla devlet binalarına çekilen İsrail bayrakları yoğun tepkiler üzerine kaldırıldı.

Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığı binalarında yer verilen İsrail bayrakları, bugün herhangi bir açıklama yapılmadan indirildi.

AVUSTURYA TERÖR SALDIRILARININ YANINDA

Çok sayıda sivil toplum kuruluşu, akademisyen ve siyasetçi, Başbakan Sebastian Kurz'un, İsrail bayrağını Başbakanlık binasına çekerek bölgede savaşan taraflardan birine açık destek vermesine, anayasanın tarafsızlık ilkesine ters düştüğü gerekçesiyle tepki göstermişti.

Başbakan Kurz, Twitter'dan 14 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, İsrail ile dayanışma amacıyla bu ülkenin bayrağının Başbakanlık binasına çekildiğini duyurmuştu.

Kurz'un, Filistin'e yönelik saldırılarını yoğunlaştıran İsrail'e açık desteği, başta Türkiye olmak üzere çeşitli ülkelerin tepkisine neden olmuştu.

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İsrail’e destek veren Avusturya geri adım attı
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