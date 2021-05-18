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Giriş Tarihi: 18.5.2021 13:29 Son Güncelleme: 18.5.2021 13:42

Netahyahu’dan skandal istek! Katliam için ’den ek süre talep etti

AA
Netahyahu’dan skandal istek! Katliam için ABD’den ek süre talep etti

İşgalci devleti, 10 Mayıs’tan bu yana halkına yönelik sürdürdüğü saldırılarına ara vermiyor. Şeridi'nde gerçekleştirdiği saldırılarda 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 212 Filistinliyi şehit eden İsrail hükümeti, en büyük desteği ise ’den alıyor. ABD Başkanı öncülüğündeki hükümetle 735 milyon dolarlık silah anlaşması yapan İsrail hükümeti, bu kez de Gazze’de katliama devam edebilmek için Biden’dan 2-3 günlük süre istedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları bitirmek için ABD yönetiminden 2-3 gün süre istediği belirtildi.

FİLİSTİN HALKINA ZULMETMEK İÇİN "EK SÜRE"

Batılı kaynaklardan alınan bilgilere göre, ABD'li yetkililer, pazar ve pazartesi Netanyahu'dan Gazze'ye yönelik saldırıları sonlandırmasını istedi. Netanyahu ise İsrail ordusunun, Gazze'deki hedefleri vurarak yürüttüğü operasyonu tamamlamak için 2-3 güne ihtiyacı olduğunu söyledi.

Adlarının açıklanmasını istemeyen kaynaklar, söz konusu bilgilere rağmen yine de İsrail'in Gazze saldırılarının çarşamba ya da perşembe günü kesin biteceğini teyit edemedi.

Öte yandan İsrail'in Walla News gazetesi muhabirlerinden Barak Rafid da bugün CNN kanalında, İsrailli yetkilileri kaynak göstererek benzer bir bilgi paylaştı.

İsrailli yetkililerin Gazze operasyonunu tamamlamak için 24 ila 48 saate ihtiyacı olduğunu, daha sonra saldırıları durduracağını aktaran Rafid, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin İsrail'e mesajının, "operasyon süresinin dolmaya başladığı" yönünde olduğunu kaydetti.

BIDEN MEŞRU MÜDAFAA DEMİŞTİ

ABD Başkanı Joe Biden, dün akşam İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, bölgede ateşkesin sağlanmasını desteklediğini belirmişti.

Biden'ın görüşmede, "Ayırt gözetmeksizin yapılan roket saldırıları karşısında İsrail'in kendini savunma hakkına kati desteğini dile getirdiği" belirtilen açıklamada, "Başkan Biden, bir ateşkese olan desteğini dile getirdi ve bu sona giden yolda ABD'nin Mısır ve diğer ortaklarıyla diyaloğunu ele aldı." ifadeleri kullanılmıştı.

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Netahyahu’dan skandal istek! Katliam için ABD’den ek süre talep etti
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