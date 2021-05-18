Netahyahu’dan skandal istek! Katliam için ABD’den ek süre talep etti

FİLİSTİN HALKINA ZULMETMEK İÇİN "EK SÜRE"

Batılı kaynaklardan alınan bilgilere göre, ABD'li yetkililer, pazar ve pazartesi Netanyahu'dan Gazze'ye yönelik saldırıları sonlandırmasını istedi. Netanyahu ise İsrail ordusunun, Gazze'deki hedefleri vurarak yürüttüğü operasyonu tamamlamak için 2-3 güne ihtiyacı olduğunu söyledi.

Adlarının açıklanmasını istemeyen kaynaklar, söz konusu bilgilere rağmen yine de İsrail'in Gazze saldırılarının çarşamba ya da perşembe günü kesin biteceğini teyit edemedi.