New York Times'tan çarpıcı makale! Yahudi lobisi ABD'li Kongre üyelerine baskı yapıyor

İSRAİL'İN SARSILMAZ MÜTTEFİKİ BİLE SALDIRILARI ELEŞTİRDİ

AIPAC'in yıllık konferanslarında boy göstermesine karşın Meeks'in, dün bir panelde Demokrat vekillere, Biden yönetiminden, önceden onaylanmış 735 milyon dolarlık hassas güdümlü silahların İsrail'e gönderilmesinin ertelenmesini isteyeceğini söylemesi de Yahudi lobi kuruluşunun endişelendiren bir gelişme olarak değerlendirildi. Ayrıca, "İsrail'in sarsılmaz müttefiklerinden" New Jersey'in Demokrat Senatörü ve Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez'in de İsrail'in Gazze'de medya ofislerinin bulunduğu bir binayı hedef almasını ve iki taraftan da çok fazla kişinin ölümüne yol açan tutumunu eleştirdiğine değinildi.