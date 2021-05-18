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Giriş Tarihi: 18.5.2021 14:15

Panik anları kamerada! 'de sallanan dev gökdelen korkuttu

İHA
Panik anları kamerada! Çin'de sallanan dev gökdelen korkuttu

'in kentinde 355 metre yüksekliğindeki gökdelen, yerel saatle 13.00 sıralarında aniden sallanmaya başladı. Halk arasında büyük paniğe yol açan o anlar, amatör kameralar tarafından kaydedildi.

Çin'inde Shenzhen kentinde 355 metre yüksekliğindeki gökdelenin sallandığı anlar paniğe yol açtı.

BEŞİK GİBİ SALLADI

Çin'in Guangdong eyaletine bağlı Shenzhen kentinde bulunan 355 metre yüksekliğindeki SEG Plaza'nın yerel saatle 13.00 sıralarında sallanmaya başladığı bildirildi.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, sallanan gökdelenin etrafında bulunanların yaşadığı korkuyla kaçıştıkları kameraya yansıdı.

Panik anlarının ardından Shenzhen Acil Durum Servisi tarafından yapılan açıklamada, bölgede deprem kaydedilmediği, durumun nedeninin araştırıldığı duyuruldu. Plazanın boşaltıldığı ve kapatıldığı belirtilirken, itfaiye ve polisin olayı incelediği belirtildi.

Çin'de beşik gibi sallanan 355 metrelik gökdelen paniği kamerada

Yapımı 2000 yılında tamamlanan gökdelen, Çin'deki en yüksek binalar arasında 104. sırada bulunuyor.

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Panik anları kamerada! Çin'de sallanan dev gökdelen korkuttu
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