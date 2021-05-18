Panik anları kamerada! Çin'de sallanan dev gökdelen korkuttu

Panik anlarının ardından Shenzhen Acil Durum Servisi tarafından yapılan açıklamada, bölgede deprem kaydedilmediği, durumun nedeninin araştırıldığı duyuruldu. Plazanın boşaltıldığı ve kapatıldığı belirtilirken, itfaiye ve polisin olayı incelediği belirtildi.

Çin'de beşik gibi sallanan 355 metrelik gökdelen paniği kamerada

Yapımı 2000 yılında tamamlanan gökdelen, Çin'deki en yüksek binalar arasında 104. sırada bulunuyor.