‘Tavuk beyni yediğim için 111 yıl yaşadım’

AVUSTRALYA'NIN en yaşlı adamı 111 yaşındaki Dexter Kruger, "tavuk beyni yediği için uzun yaşadığını" iddia etti. Kruger'in kaldığı bakımevinin müdürü Melanie Calvert da emekli bir çiftçi olan Kruger'in bugünlerde otobiyografisini yazdığını ve hafızasının hâlâ çok iyi durumda olduğunu ifade etti. Calvert, Kruger'i bakımevindeki emsalleriyle kıyaslayarak "111 yaşındaki birine göre inanılmaz bir hafızası var" dedi. Avustralya'nın en yaşlı kişisi Christina Cook, 114 yaşındayken 2002'de hayatını kaybetmişti.