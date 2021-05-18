‘Umudunu asla kaybetme Nadine doktor olmana yardımcı olacağız’

Gazze'de İsrail bombardımanıyla yıkılan evinin enkazı önünde "Ben daha 10 yaşındayım. Bu yüke nasıl dayanacağım? 'Bunu hak edecek ne yaptık?' diye soruyorum kendime. Annem Müslüman'ız diye bizden nefret ettiklerini söylüyor. Etrafımdaki şu çocukları görüyorsunuz, onlar sadece çocuk. Neden onları füze atıp öldürüyorsunuz? Bu adil değil. Ben doktor olmak ve insanlarımıza yardım etmek istiyordum. Artık olamam" diye isyan ederek gözyaşlarına boğulan Nadine Abdel-Taif dünyada vicdan sahibi milyonların yüreğini sızlattı.ABD'nin ünlü Yale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kanser Araştırmaları Merkezi'nden doktor Julius Chapiro, Middle East Eye haber sitesinin Twitter hesabından yayımladığı Filistinli kızla röportaja kayıtsız kalamadı. Chapiro paylaştığı mesajda "Bu yürekleri burkan konuşmayı izleyen Yale'deki ekibimiz adına bu mesajı yazıyorum. Lütfen bu çocuğumuzla irtibata geçmemize yardımcı olun ve şu mesajımızı ona iletin: Biz seni duyuyoruz, dünya seni duyuyor. Senin geleceğin var. Doktor olma hayalini gerçekleştirmene yardım edeceğiz. Umudunu asla kaybetme" ifadelerini kullandı.