ABD'de demokrat vekiller Filistin için harekete geçti! "İsrail'e silah satışı durdurulsun" tasarısı hazırlandı

BAZI KONGRE ÜYELERİ RAHATSIZDI

Bu satış tebligatı, Kongrede 15 günlük değerlendirme süreci için bekletilirken, özellikle de Demokrat Kongre üyelerinden bazılarının bu satıştan rahatsız olup detaylarına ilişkin bilgi talebinde bulunduğu ifade edilmişti. Dün Temsilciler Meclisindeki bazı Demokrat vekiller ise satış onayının bekletilmesi için bir neden olmadığı yönünde görüş beyan etmişti.