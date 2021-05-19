ABD’de otizmli çocuğun tehlike dolu anları

Amerika Birleşik Devletleri'nin Minnesota eyaletindeki MSP Havalimanı'nda hareket halindeki bagaj taşıma bandına çıkarak ortadan kaybolan 9 yaşındaki otizmli çocuk panik yarattı.
10 DAKİKA BOYUNCA BANTTA KALDI
Amerika Birleşik Devletleri'nin Minnesota eyaletindeki MSP Uluslararası Havalimanı'nda hareket halindeki bagaj taşıma bandına çıkan otizmli çocuk korkuttu.
Minnesota polisinin yaptığı açıklamaya göre, meydana gelen olayda, banda çıkan 9 yaşındaki otizm hastası çocuğun şans eseri yara almadığı ifade edildi.
ABD'de havalimanında korkutan görüntü! Bagaj taşıma bandına giren otizmli çocuk kamerada
Güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan olayda, banda atlayan çocuğun ve x-ray cihazına girdiği görülüyor.
Bagaj bandında yaklaşık 10 dakika boyunca ilerleyen çocuk, havalimanı personelinin taşıma bandını durdurmaya yarayan acil durum butonuna basması sonucu kurtuldu.