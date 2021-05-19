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Giriş Tarihi: 19.5.2021 12:19 Son Güncelleme: 19.5.2021 12:22

’de çocuğun tehlike dolu anları

DHA
ABD’de otizmli çocuğun tehlike dolu anları

’nin eyaletinde bulunan havaalanında, panik yaratan anlar yaşandı. Hareket eden bagaj bandına giren 9 yaşındaki çocuk, dakikalarca hareketli bant üzerinde kaldı. Büyük bir kazadan kıl payı kurtulan çocuğu o anları, saniye saniye kaydedildi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Minnesota eyaletindeki MSP Havalimanı'nda hareket halindeki bagaj taşıma bandına çıkarak ortadan kaybolan 9 yaşındaki otizmli çocuk panik yarattı.

10 DAKİKA BOYUNCA BANTTA KALDI

Amerika Birleşik Devletleri'nin Minnesota eyaletindeki MSP Uluslararası Havalimanı'nda hareket halindeki bagaj taşıma bandına çıkan otizmli çocuk korkuttu.

Minnesota polisinin yaptığı açıklamaya göre, meydana gelen olayda, banda çıkan 9 yaşındaki otizm hastası çocuğun şans eseri yara almadığı ifade edildi.

ABD'de havalimanında korkutan görüntü! Bagaj taşıma bandına giren otizmli çocuk kamerada

Güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan olayda, banda atlayan çocuğun ve x-ray cihazına girdiği görülüyor.

Bagaj bandında yaklaşık 10 dakika boyunca ilerleyen çocuk, havalimanı personelinin taşıma bandını durdurmaya yarayan acil durum butonuna basması sonucu kurtuldu.

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ABD’de otizmli çocuğun tehlike dolu anları
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