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Giriş Tarihi: 19.5.2021 16:34

'den Hint varyantı için sevindiren haber: O aşılar etkili…

ABD'den Hint varyantı için sevindiren haber: O aşılar etkili…

salgınından en kötü etkilenen ülkelerin başında gelen ’da görülen koronavirüs varyantı, dünya için tehdit yaratmaya devam ediyor. Kullanımda olan koronavirüs aşılarının Hint varyantına karşı etkisi tartışılırken sevindirici bir haber ’den geldi.  'nde yapılan yeni bir araştırmaya göre, ve tarafından üretilen koronavirüs aşılarının, B.1.617 olarak bilinen Hint varyantına karşı etkili olduğu açıklandı.

Koronavirüsün dünyada en fazla can aldığı ülkelerden olan Hindistan, salgının başlangıcından bu yana en kötü dönemini yaşıyor. Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 263 bin 533 Kovid-19 vakası ve virüse bağlı 4 bin 329 ölüm kaydedildi. Dünya genelinde Kovid-19'a karşı geliştirilen aşıların Hint varyantna karşı etkili olup olmadığı ise endişelere yol açtı.

ABD'YE DE SIÇRAMIŞTI

ABD'de faaliyet gösteren New York Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırmaya göre ise, Pfizer ve Moderna tarafından üretilen Kovid-19 aşılarının, B.1.617 olarak bilinen Hint varyantına karşı etkili olduğu açıklandı.

Haftalık basın toplantısında Hint varyantı hakkında değerlendirmelerde bulunan Beyaz Saray Baş Tıbbi Danışmanı Dr Anthony Fauci, New York Üniversitesi'de yapılan araştırma sonucuna dikkat çekerek, "Hint varyantına karşı yapılan son araştırmalar gösteriyor ki, Moderna ve Pfizer oldukça etkili. Bu sonuç aşı olmak için yeterli bir sebep" diye konuştu.

ABD, Nisan ayı başlarında Hindistan'da ortaya çıkan varyant olan ilk B.1.617 vakasını bildirdi. Stanford Üniversitesi bilim insanları ilk vakalara, Kuzey Kalifornia'da tespit ettiklerini açıkladı. Hint varyantın bağlı vakalar Lowa, Nevada ve gibi bir çok eyaletlerde rastlandı.

44 ÜLKEDE GÖRÜLDÜ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Hindistan'da ortaya çıkan koronavirüs varyantı B.1.617'nin şimdiye dek 44 ülkede tespit edildiğini açıklamıştı.

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ABD'den Hint varyantı için sevindiren haber: O aşılar etkili…
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