ABD'den Hint varyantı için sevindiren haber: O aşılar etkili…

Koronavirüsün dünyada en fazla can aldığı ülkelerden olan Hindistan, salgının başlangıcından bu yana en kötü dönemini yaşıyor. Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 263 bin 533 Kovid-19 vakası ve virüse bağlı 4 bin 329 ölüm kaydedildi. Dünya genelinde Kovid-19'a karşı geliştirilen aşıların Hint varyantna karşı etkili olup olmadığı ise endişelere yol açtı.

ABD'YE DE SIÇRAMIŞTI

ABD'de faaliyet gösteren New York Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırmaya göre ise, Pfizer ve Moderna tarafından üretilen Kovid-19 aşılarının, B.1.617 olarak bilinen Hint varyantına karşı etkili olduğu açıklandı.