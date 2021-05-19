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Giriş Tarihi: 19.5.2021

ABD’den İsrail’e 236 milyar dolarlık askeri yardım

ABD’den İsrail’e 236 milyar dolarlık askeri yardım
ABD'li Müslüman Kongre üyesi Ilhan Omar, Gazze saldırılarından kısa süre önce İsrail'e 735 milyon dolarlık silah satışına onay veren Joe Biden yönetimine tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Biden'ın İsrail'e silah satışını onaylamasıyla ilgili, "Kanlı ellerinizle tarih yazıyorsunuz. Silah satışına onay vererek Gazze zulmünün yanında yer aldınız" demişti. ABD, 1948'de kurulan İsrail'e 2020 yılı sonu itibarıyla 146 milyar dolar net askeri yardım yaptı. Euronews'teki bilgiye göre cari veya 2018 enflasyon rakamları göz önüne alındığında yardımın miktarı 236 milyar dolar seviyesine çıkıyor.
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ABD’den İsrail’e 236 milyar dolarlık askeri yardım
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