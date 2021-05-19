Alman basını TCG Anadolu’yu yazdı: Dünyada bir ilk olacak!

Türkiye'nin askeri teknoloji alanında peşi sıra yaptığı atılımlar, son yıllarda giderek daha çok ilgi uyandırıyor. Savunma sanayisi alanında, başta İHA ve SİHA'lar olmak üzere geliştirdiği teknolojilerle bir dünya markası haline gelen Türkiye, yakında faaliyete girecek olan ilk yerli ve milli savaş uçak gemisi "Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi TCG Anadolu" ile başarılarından söz ettirmeye devam ediyor.

"TÜRKİYE ASKERİ ALANDA ATILIMLARA DEVAM EDİYOR"

Türk Deniz Kuvvetleri'nin etkinliğini önemli ölçüde artıracak olan TCG Anadolu, uzun süredir savunma alanındaki rakiplerini yakın markajında yer alıyor. Türkiye'nin geçtiğimiz günlerde duyurduğu Bayraktar TB3 SİHA/İHA modeli olmak üzere son model yerli SİHA'lara da ev sahipliği yapacağı haberinin ardından başta ABD'li Forbes olmak üzere birçok analize konu olan TCG Anadolu, bu kez Alman basınında gündeme geldi.