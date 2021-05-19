Almanya Dışişleri Bakanı Maas, İsrail ve Filistin'i ziyaret edecek

Maas, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, ziyarete ilişkin İsrail ve Filistin tarafıyla koordinasyon için olduklarını belirtti. Bundan dolayı ziyaretin henüz yüzde 100 netleşmediğini aktaran Maas, "Ancak bu gece İsrail'e uçup Kudüs ve Ramallah'ta görüşmeler yapmayı planlıyorum." dedi.

ULUUSLARARASI BİR ÇABA GEREKİYOR

Maas, Almanya'nın iki tarafa da etkili olma olanakları bulunduğunu, her iki tarafa da bir çözüm beklediğini açıkça gösteren uluslararası bir çabanın sergilenmesi gerektiğini ifade etti.

Bakan Maas, Orta Doğu'daki ihtilafın yeniden uluslararası politikanın önceliği haline geldiğini kaydetti.