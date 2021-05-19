Almanya'da TRT Deutsch'a çirkin saldırı! Irkçıların hedefi oldu

TRT Deutsch Genel Yayın Yönetmeni Kaan Elbir, söz konusu mektubun, TRT Deutsch'un İsrail saldırılarıyla ilgili haberleri nedeniyle son bir haftadır çeşitli medya grupları ve gazeteciler tarafından hedef gösterilmesinden sonra geldiğine dikkati çekti.

"TEHDİTLER BİZİ YILDIRAMAZ"

Yaklaşık iki haftadır yoğun şekilde Gazze'de yaşanan vahşeti ve zulmü haberleştirdiklerini aktaran Elbir, "Bundan rahatsız olan birçok medya grubu ve gazeteci bizi hedefe koydu ama biz yaptığımız işe inandığımız için gerçekleri göstermeye devam edeceğiz. Alman medyasının işlemediği, yüz çevirdiği ırkçılık, İslamofobi, yabancı düşmanlığı, ayrımcılık gibi konuları sonuna kadar işlemeye devam edeceğiz. Bu gibi tehditler bizi yıldıramaz." diye konuştu.