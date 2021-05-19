Arap Parlamentosu'ndan İsrail'e karşı hamle! Olağanüstü toplandılar

BM'nin İsrail'in Gazze'deki ihlallerini incelemek üzere bir komite kurma kararını desteklediğini belirten Usumi, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin talimatıyla, Mısır hastanelerinin Gazzeli yaralılar için tahsis edilmesi ve Gazze'nin yeniden imarı için Kahire'nin 500 milyon dolar bağış kararını takdir ettiğini dile getirdi.

"ŞEYH CERRAH MAHALESİ STRATEJİK BİR ÖNEME SAHİP"

Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt da konuşmasında Şeyh Cerrah Mahallesi'nin stratejik bir öneme sahip olduğunu kaydetti.

Evlerini terk etmek istemeyen Filistinlilere destek verilmesi gerektiğine işaret eden Ebu Gayt, Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki evlerin boşaltılması durumunda sıranın Kudüs'ün başka mahallelerine geleceğini bildiklerini söyledi.

Gayt, "Filistinlilerle dayanışma içinde olmamız aslında kendimizle, kutsallarımızla, Müslüman ve Hristiyan halkıyla dayanışma içinde olduğumuzu ve Kudüs'le asırlardır bağımızın olduğu gösteriyor." ifadelerini kullandı.