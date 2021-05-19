Cumhurbaşkanı Ramaphosa: Filistinlilere desteğimiz bir prensip meselesi

Fransız ulusal basın kuruluşu France 24'e İsrail saldırılarına yönelik açıklamalarda bulunan Ramaphosa, Güney Afrikalıların Filistin'de yaşanan durumdan son derece endişeli olduğunu belirtti.

İsrail tarafından Filistinlilere uygulanan şiddetin, ülke tarihindeki 1948-1994 yıllarında beyaz ırkçı apartheid rejiminin beyaz olmayan Güney Afrikalılara yaşattığı korkunç acıları hatırlattığını ifade eden Ramaphosa, şunları kaydetti:

"Bizler apartheid uygulamalarına ve kendi acılarımıza çok yakın bu görüntüleri izlediğimizde, Filistinlilerin yanında yer alıyoruz. Güney Afrika olarak Filistinlilere olan desteğimiz bir prensip meselesi."

Ramaphosa, Filistin meselesinin çözümsüz bir sorun olmadığını dile getirerek, "Tüm dünya apartheid sorunun da çözümsüz olduğuna inanıyordu ama iki tarafı bir araya getirmeyi başaran liderimiz Nelson Mandela sayesinde bir çözüm bulabildik" diye konuştu.

İsrail'in Filistinlilere karşı uygulamalar nedeniyle apartheid tipi devlet olarak tanımlanabileceğini kaydeden Ramaphosa, bu durumun Filistinlilerin haklarını korumak için direnişe geçmeye zorladığına değindi.

Ramaphosa, tarafların sakinleşerek bir araya gelmesinin tek çözüm olduğuna vurgu yaparak, "Bizler, bu tür acılar yaşamış Güney Afrika ulusu olarak, iki tarafın bir araya gelmesine yardımcı olacak bir rol oynamaya hazırız." dedi.