Eski ABD Başkanı Donald Trump’a soruşturma şoku! Her hareketi inceleniyor…

ABD'de sivil (medeni) soruşturma ve dava, kişiler ve kuruluşlar arasındaki anlaşmazlıkları ele alırken, cezai soruşturma ve dava ise zararın devlet dahil, eyalet ve savcılığın yetkili olduğu, toplumun genelini ilgilendiren zarar verici eylemleri kapsıyor.

EVRAKTA SAHTECİLİK, VARLIKLARIN DEĞERİNİ ŞİŞİRME...

Öte yandan New York Başsavcısı James, Mart 2019'da Trump'ın kredi ararken bankalar için varlıklarının değerini şişirdiği ve vergilerini düşürmek için evrakta sahtecilik yaptığı iddialarına yönelik hukuki inceleme başlatmıştı. Manhattan Bölge Savcısı Cyrus Vance Jr ise geçtiğimiz Ağustos ayındaki mahkeme belgelerinde, ofisinin Trump Organization hakkındaki "uzun süreli suç eylemi" iddialarını soruşturmakta olduğunu ifade etmişti.