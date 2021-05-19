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Haberler Dünya Haberleri Eski ABD Başkanı Donald Trump’a soruşturma şoku! Her hareketi inceleniyor…
Giriş Tarihi: 19.5.2021 12:44 Son Güncelleme: 19.5.2021 13:20

Eski Başkanı ’a soruşturma şoku! Her hareketi inceleniyor…

İHA
Eski ABD Başkanı Donald Trump’a soruşturma şoku! Her hareketi inceleniyor…

Eski Başkanı , koltuğunu ’a devretmesinin ardından yolsuzluk soruşturmalarına konu olmaya devam ediyor. Şirketleri hakkında aralarında evrakta sahtecilik, usulsüzlük gibi suçlamaların bulunduğu Trump’a, Başsavcılığı ikinci kez soruşturma davası açtı.

New York Başsavcılığı, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın aile şirketlerinden oluşan Trump Organization'ın "cezai sıfatla" soruşturulduğunu duyurdu. New York Eyalet Başsavcısı Letitia James'in, göreve gelmeden önce eski ABD Başkanı Donald Trump'ın aile şirketlerinden oluşan Trump Organization'a yönelik yürüttüğü mali inceleme hakkında yeni bir açıklama geldi.

TRUMP'IN ŞİRKETİ HAKKINDA CEZAİ SORUŞTURMA

Başsavcı James'in Sözcüsü Fabien Levy yaptığı açıklamada, "Trump Organization'ı, soruşturmanın artık sivil (medeni) hukuk kapsamında olmadığına dair bilgilendirdik. Trump Organization'ı artık Manhattan Bölge Savcılığı ile birlikte cezai sıfatla soruşturuyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD'de sivil (medeni) soruşturma ve dava, kişiler ve kuruluşlar arasındaki anlaşmazlıkları ele alırken, cezai soruşturma ve dava ise zararın devlet dahil, eyalet ve savcılığın yetkili olduğu, toplumun genelini ilgilendiren zarar verici eylemleri kapsıyor.

EVRAKTA SAHTECİLİK, VARLIKLARIN DEĞERİNİ ŞİŞİRME...

Öte yandan New York Başsavcısı James, Mart 2019'da Trump'ın kredi ararken bankalar için varlıklarının değerini şişirdiği ve vergilerini düşürmek için evrakta sahtecilik yaptığı iddialarına yönelik hukuki inceleme başlatmıştı. Manhattan Bölge Savcısı Cyrus Vance Jr ise geçtiğimiz Ağustos ayındaki mahkeme belgelerinde, ofisinin Trump Organization hakkındaki "uzun süreli suç eylemi" iddialarını soruşturmakta olduğunu ifade etmişti.

Savcı Vance Jr ayrıca, Trump'ın seçim kampanyası bağışlarının 2016'daki seçimlerden önce kendisiyle ilişkisi olduğunu iddia eden iki kadına yapılan para ödemelerini örtecek şekilde değiştirilip değiştirilmediğini araştırıyor. Vance'in ofisi Şubat ayında, uzun bir hukuk mücadelesinin ardından soruşturmanın bir parçası olarak Trump'ın vergi beyannamelerinin alındığını açıklamıştı

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Eski ABD Başkanı Donald Trump’a soruşturma şoku! Her hareketi inceleniyor…
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