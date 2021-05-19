Hindistan’da Tauktae kasırgası faciası: Batan gemide 78 kişi hala kayıp

Her iki geminin de devlete ait Hindistan Petrol ve Doğal Gaz Şirketi adına taşıma yaptığı kaydedildi.

"Son yirmi yılın en şiddetli tropik fırtınası" olarak nitelenen Tauktae, Hindistan'ın kuzeybatı kıyısındaki Gucarat ve Maharaştra eyaletlerinde 25 kişinin ölümüne sebep oldu.