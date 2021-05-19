Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Hindistan’da Tauktae kasırgası faciası: Batan gemide 78 kişi hala kayıp
Giriş Tarihi: 19.5.2021 12:03

’da faciası: Batan gemide 78 kişi hala kayıp

AA
Hindistan’da Tauktae kasırgası faciası: Batan gemide 78 kişi hala kayıp

Geçtiğimiz hafta boyunca koronavirüs salgınının pençesindeki ’a darbe vuran , kenti açıklarında bir geminin sulara gömülmesine neden olmuştu. İçinde bulunan 273 yolcuyla birlikte batan gemi için arama kurtarma çalışmaları devam ederken, resmi kaynaklar halen kayıp olan 78 kişi için seferberliğin sürdüğünü duyurdu.

Hindistan donanması, Tauktae tropik fırtınası nedeniyle Mumbai açıklarında batan mavna tipi gemideki 78 kişiyi arama çalışmalarını sürdürüyor. Donanma sözcüsü Alok Anand, üç geminin katıldığı, helikopterle yapılan aramalarda şu ana dek gemi mürettebatı ve yolculardan 183 kişinin kurtarıldığını bildirdi.

35 KİŞİ DAHA KURTARILDI

Anand, kalan 78 kişiyi bulmak için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Öte yandan Mumbai'nin kuzeyinde batan bir başka mavna için yürütülen ayrı bir operasyonda da 35 kişinin kurtarıldığı belirtildi.

Her iki geminin de devlete ait Hindistan Petrol ve Doğal Gaz Şirketi adına taşıma yaptığı kaydedildi.

"Son yirmi yılın en şiddetli tropik fırtınası" olarak nitelenen Tauktae, Hindistan'ın kuzeybatı kıyısındaki Gucarat ve Maharaştra eyaletlerinde 25 kişinin ölümüne sebep oldu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Hindistan’da Tauktae kasırgası faciası: Batan gemide 78 kişi hala kayıp
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA