İsrail Filistinli çocukları katlederken dünya gözlerini kapatıyor

İsrail zulmü karşısında adeta kör-sağır olan dünya 10 Mayıs'tan bu yana işgalci İsrail güçlerinin Filistin topraklarında çocukları katletmesini izliyor. 61 çocuk bayram alışverişinde, okul yolunda, kardeşleriyle uykusunda ya da babasıyla yemek yerken can verdi.
Ölüm Gazzeli çocuklar için yine her an her yerde. Her fırsatta dünyaya insan hakları dersleri vermeye kalkan Batılı devletler ise hâlâ suspus. Hatta Almanya'dan Avusturya'ya ya da ABD'den Fransa'ya kadar birçok ülke açıkça işgalci İsrail'e destek veriyor.
Vicdan sahibi milyonlar ise sokakta bu katliama isyan ediyor. Sosyal medyada "İster kafanızı kuma gömün, isterseniz de üç maymunu oynayın. Bu çocuklar büyüyecek. Bu günleri unutmayacak. Gerçeklerin üstünü örtemeyeceksiniz" şeklinde tepkiler yağıyor.
Bombalara rağmen acılarını minicik kalplerine gömen Filistinli çocukların fotoğrafları binlerce kez paylaşılarak elden ele yayılıyor. İşte İsrail'in acımasızca üzerlerine bomba yağdırdığı Gazzeli çocuklardan bazılarının kameralara yansıyan görüntüleri ve hüzün dolu hikâyeleri...
İNSANLIĞI BEKLEYİŞ
Kanlı pijamasıyla moloz yığınlarının üzerinde yaralı babasıyla birlikte oturan Filistinli kızın soğukkanlılığı yaşından değil yaşadığı acıların büyüklüğünden.
O DURUŞ KÖTÜLÜĞÜ YENECEK
İsrail'in yıktığı evinin enkazında elindeki pembe bebeği ile etrafına bakan minik Filistinli kızın mağrur duruşu tüm kötülükleri yenecek.
BALIKLARINI KURTARDILAR
Hep gülmesi gereken gözleri yıkılan evlerine rağmen böyle gülümsüyordu iki kardeşin. Enkazdan balıklarını kurtarmak yetti mutlu olmaları için.
KELİMELERİN BİTTİĞİ AN...
Aziz al Kolak daha 10 yaşında. Ama taşıdığı yük dünyadan ağır. İsrail bombasıyla anne ve babasını kaybetti. Yetmedi. 4 yaşındaki kardeşi Zaid ve 8'inde olan diğer kardeşi yani en yakın dostu Adem de şehit oldu. Aziz'in annesinin cansız bedeni ile kamyonet kasasındaki son yolculuğu sırasındaki düşünceli hali vicdanlı yürekleri dağladı.
BİR ÇİÇEKLE BAŞLAR UMUT
Al Deyri ailesinin evi İsrail'in füzeleriyle yerle bir oldu. Evin küçük çocuğu enkazdan bulduğu yapay çiçekleri topladı. Umuda ait tek şeydi elinde kalan.
KARDEŞLERİNİ SAKİNLEŞTİRİYORLAR
Bu çocuklar evlerinin yakınlarına düşen İsrail bombalarından korkan küçük kardeşlerini sakinleştirmeye çalışıyorlar. Bu dayanışma Filistinliler'de bir sonraki nesillere bırakılan mirasların başında geliyor
SIRALAR YATAK...
İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzey kesimine kara, hava ve denizden yoğun şekilde saldırı düzenliyor. Eş-Şati Mülteci Kampı'ndaki Filistinli aileler, saldırılardan korunmak için bölgedeki okullara sığındı. Eğitim alması gereken sıraların yatağına dönüştürüldüğünden henüz farkında olmayan Filistinli bu minik bir gün büyüyecek ve bu acı hatıralar da onunla birlikte gelecek.
YARALI TAŞIMA OYUNU
Çocukları ekran karşısında çok fazla vakit geçirdiği için düşüncelere dalan anne babaların izlemesi gereken bir görüntüden alındı bu kare de. Gazzeli çocuklar sözde bombardımanda yaralanan arkadaşlarını sedyede taşıyarak oyun oynuyor.
OKUL YOLUNDA FÜZE
Gazze Şeridi'ne düşen ancak infilak etmeyen İsrail bombaları da Filistinlileri tehdit ediyor. Er- Rimal Mahallesi sakinleri, patlamamış bir füze buldu. Boyu kadar füzenin yanından geçerek okuluna giden Filistinli kız kameralara böyle takıldı.
SAĞIR VE DİLSİZ DÜNYAYA İŞARET DİLİYLE ANLATTI
Kim acaba sağır ve dilsiz olan. Ali olmadığı kesin. Engelli Ali minicik elleriyle İsrail'in füzelerini böyle anlattı ve kendilerini umursamayan dünyaya temiz kalpleri ve işaret diliyle mesaj verdiler: Dünyada savaş olmasın...
YOK OLAN SADECE EVİ DEĞİL HAYALLERİ
Gece gündüz demeden üzerlerine yağan bombaların ardından evleri yıkılan Filistinli ailenin iki ferdi moloz yığınlarının içinde kaybolan hayallerini ve hayatlarını sorguluyor.
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3 BİN ÇOCUĞUN KATİLİ İSRAİL!
Filistinli çocuk nüfusu 2.1 milyon. Bu çocukların 1 milyonu 14 yıldır Gazze'de abluka altında büyüyor. Son saldırılarda yerinden edilen 40 bin kişinin yarısı çocuk.
İsrail, şimdiye kadar 3 bin çocuk öldürdü.
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