İsrail Filistinli çocukları katlederken dünya gözlerini kapatıyor

Ölüm Gazzeli çocuklar için yine her an her yerde. Her fırsatta dünyaya insan hakları dersleri vermeye kalkan Batılı devletler ise hâlâ suspus. Hatta Almanya'dan Avusturya'ya ya da ABD'den Fransa'ya kadar birçok ülke açıkça işgalci İsrail'e destek veriyor.