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Haberler Dünya Haberleri İsrail Gazze bombardımanında bir gazeteciyi şehit etti
Giriş Tarihi: 19.5.2021 11:33

bombardımanında bir gazeteciyi şehit etti

AA
İsrail Gazze bombardımanında bir gazeteciyi şehit etti

’ndeki saldırılarına 10 Mayıs’tan bu yana devam eden işgalci kuvvetleri, sivil yerleşimlere düzenlediği hava saldırılarıyla halkını katletmeye devam ediyor. Şimdiye dek 221 Filistinlinin ölümüne neden olan İsrail, son hava saldırısında bir gazeteciyi de şehit etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda yerel radyoda çalışan bir gazeteci hayatını kaybetti, saldırılarda can kaybı 221'e yükseldi.

SAVAŞ UÇAKLARI SİVİL EVLERİ BOMBALADI

İsrail savaş uçakları Gazze'nin batısındaki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bir evi üç roketle bombaladı. Saldırıda Kudüs'ün sesi adlı yerel radyoda çalışan gazeteci Yusuf Ebu Hüseyin yaşamını yitirdi.

Ebu Hüseyin adlı gazetecinin ölmesiyle Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 221'e yükseldi.

Savaş uçakları ayrıca Gazze'nin kuzeyinde Cibalya Mülteci Kampı'nın batısında yer alan bir evi bombaladı, saldırının etkisiyle çevre bölgelerdeki yerleşimlerde büyük hasar meydana geldi.

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İsrail Gazze bombardımanında bir gazeteciyi şehit etti
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