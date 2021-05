İsrail kana doymuyor

Dünyadan gelen tepkilere rağmen İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 213'e çıktı. Yaralı sayısı bin 442'ye yükseldi. İsrail tarafında ise 10 kişi hayatını kaybetti.İsrail, Gazze'nin farklı bölgelerindeki sokakları, altyapıyı, direniş güçlerine ait noktaları vurdu. İsrail, Gazze Şeridi'nde bir cami ile 12 sivil yerleşim yerini ve tarım arazisini de hedef aldı. Toplamda 40 okul ve 4 hastane zarar gördü. Dünya Sağlık Örgütü Acil Durumlar Şefi Dr. Mike Ryan ise sağlık hizmetlerine yönelik tüm saldırıların derhal durdurulması gerektiğini söyledi. Katar Kızılayı Derneği Gazze Merkezi de bombalandı.İsrail'in saldırısı sonucu Gazze Şeridi'ndeki 6 katlı bina yıkıldı. Söz konusu bina Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) ait bir grup okul ile İslamiyye Üniversitesi yakınlarında yer alıyordu. Dün ayrıca bir yetimhane de füzelere hedef oldu. Gazze'de Kovid-19 laboratuvarının hedef olmasından sonra testler de durduruldu. Hastaneler ve sağlık merkezlerinden ayrıca acil kan ihtiyacı için çağrılar yapılmaya başlandı.Gazze Şeridi'nde 58 binden fazla Filistinli evlerini terk etmek zorunda kaldı. Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklamada evlerini terk etmek zorunda kalan Gazzelilerden yaklaşık 47 bin kişinin BM'nin kontrolündeki 58 okula sığındığı kaydedildi.OKUL, ev, mülteci kampı, yetimhane, hastane, basın merkezi, cami, cadde, yol, sağlık merkezi, hükümet binası, Kovid test merkezleri... ABD ile Avrupa basınının, Gazze'deki savaş suçlarını görmesi için İsrail'in nereleri hedef alması gerekiyor? 9 gündür İsrail çocuk ya da kadın demeden öldürüyor, her fırsatta dünyaya basın özgürlüğü dersi veren Batı medyası susuyor. Hatta sadece susmuyor, susturuyor, sansürlüyor, dezenformasyon yapıyor...Alman DW ajansı çalışanlarına İsrail konusunda sansür uygulamaya başladı.Google Earth, Gazze'yi haritalarından bile sildi.Sosyal ağların hepsi Filistin kaynaklı paylaşımları engelleme yarışına girdi.New York Times, Mescid-i Aksa'da ve Gazze'de yaşanan olayları aktardığı haberlerinde "Kudüs'te ve Gazze'de tansiyon yükselirken, yüzlerce kişi çatışmalarda öldü ve yaralandı" ifadesini kullandı.Washington Post İsrail'in barbarlığını vermek yerine Hamas'ın roketlerine ve İsrail kentlerine yönelik roket atışlarını öne çıkarıp saldırı altındaki bir İsrail görüntüsü vermeye çalışıyor.Reuters ajansı daha önce İsrailli bir yerleşimcinin, Mescid- i Aksa çevresinde aracını Filistinlilerin üzerine sürmesi sonucu 2 Filistinlinin ezildiği haberini çarpıtmış, işgalci Yahudi yerleşimciyi mağdur gibi göstermişti.Alman medyası ise tamamen Başbakanları Angela Merkel'in açıklamaları paralelinde yayınlar yaparak İsrail'in saldırılarına sayfalarda yer vermiyor. Bunun yerine İsrail'in kendini savunma hakkına verdikleri sınırsız desteği haber ve ekranlarda sık sık dile getiriyorlar.Alman Bild gazetesi Gazze'yi Hamas'ın üssü gibi göstererek sivil yerlerin vurulmasını adeta meşrulaştırdı.Wall Street Journal gazetesi söz konusu olaylar için "Kudüs Günü yürüyüşü öncesi Filistinliler ve İsrail polisi çatıştı" ifadesini kullandı. Haberde, İsrail polisinin Filistinlerin kendilerine taş atması sonucu, namaz kılan Müslümanlara Mescid-i Aksa'nın içinde müdahale ettiği ifade edilmişti.Basın merkezi vurulduğunda Reuters ajansı, "Gazze'de 13 katlı bina çöktü" başlığını attı.İsrail'in yerle bir ettiği binada ofisi bulunan AP ajansı bile yarım ağızla "İsrail hedef aldı" diyebildi.Ofisleri yıkılan gazetecilerin enkaza dönüp kalan aletlerini aradıkları görüntüler ise Batı basınının gerçek yüzünü ortaya koyan an oldu.ABD'nin dört bir yanında binlerce kişi Filistin'e destek gösterileri düzenledi. ABD basını zahmet edip tek kare fotoğraf paylaşmadı.Dünyanın herhangi bir yerinde en ufak bir olayda sitelerinden canlı anlatıma geçen Batı basını henüz Gazze katliamlarını manşetlerine bile zor almaya başladı.ULUSLARARASI Af Örgütü, İsrail'in Gazze Şeridi'nde sivillerin yaşadığı binaları kasten hedef alan saldırılarının savaş suçu olarak soruşturulması gerektiğini bildirdi. Örgütten yapılan açıklamada, İsrail'in hava saldırılarında, çocukların ve kadınların yaşamını yitirdiğine, bazen bir ailenin tüm fertlerinin öldüğüne, Filistinli sivillerin yaşamlarının hiçe sayıldığına ve sivil yapıların yerle bir edildiğine işaret edildi.DIŞIŞLERI Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Meclis'teki Gazze oturumunda gelişmeler hakkında bilgilendirmede bulundu. "Türkiye, Filistin konusundaki diplomatik çabaların öncüsüdür, dünyada vicdanın ve adaletin sesidir ve sesi olmaya devam edecektir" diyen Çavuşoğlu, "Uluslararası toplumun tepkisi maalesef yine cılız kaldı. Sanki Gazze'de İsrail ile Filistin orduları arasında bir savaş varmış gibi iki tarafa da çağrılarda bulunuldu. Bazıları İsrail'in güvenliğini her şeyin önüne koydu. Gazze'de işlenen savaş suçlarına ve insanlığa karşı suçlara gözlerini kapadılar" dedi. "Filistin konusunda Türkiye'de ortak bir dayanışma iklimi var. Bunu koruma hususunda hassasiyet göstermemiz lazım" şeklinde sözlerine devam eden Çavuşoğlu, "Filistin'de ve ötesinde mazlumların umudu, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Türk milletidir" dedi. ANKARA