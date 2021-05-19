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Haberler Dünya Haberleri İsrail’in Batı Şeria’da öldürdüğü Filistinlilerin sayısı 4’e yükseldi
Giriş Tarihi: 19.5.2021 12:53

’in ’da öldürdüğü Filistinlilerin sayısı 4’e yükseldi

AA
İsrail’in Batı Şeria’da öldürdüğü Filistinlilerin sayısı 4’e yükseldi

’in Filistin halkına zulmü, her cephede devam ediyor. 10 Mayıs’tan bu yana katliam gerçekleştirdikleri ’ndeki İsrail terörü, ’da da lanetleniyor. İsrail zulmüne karşı eylem yapan Filistin halkına saldıran İsrailli kuvvetler, ses ve gaz bombasıyla birlikte gerçek mermiyle yaptıkları saldırıda 4 Filistinliyi şehit etti.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde, Gazze Şeridi'ne destek amacıyla düzenlenen gösterilere müdahalesinde yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e yükseldi.

GERÇEK MERMİ KULLANIYORLAR

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki gösterilere müdahalesinde 4 Filistinlinin gerçek mermiyle vurularak hayatını kaybettiği belirtildi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin söz konusu müdahalesi sonucu 182'si gerçek, 195'i plastik mermiyle, 120'si düşme ve yanma, 6'sı ezilme şeklinde olmak üzere 503 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, ayrıca 931 Filistinlinin de göz yaşartıcı gaz nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdiği vurgulandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı daha önce İsrail askerlerinin Ramallah'ın kuzeyinde düzenlenen gösterilere müdahalesinde ağır yaralanan ve henüz kimlik bilgileri belli olmayan 2 Filistinlinin Ramallah'taki Filistin Tıp Merkezine getirildiğini ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı kaydetmişti.

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İsrail’in Batı Şeria’da öldürdüğü Filistinlilerin sayısı 4’e yükseldi
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