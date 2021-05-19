İsrail’in Batı Şeria’da öldürdüğü Filistinlilerin sayısı 4’e yükseldi

Açıklamada, ayrıca 931 Filistinlinin de göz yaşartıcı gaz nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdiği vurgulandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı daha önce İsrail askerlerinin Ramallah'ın kuzeyinde düzenlenen gösterilere müdahalesinde ağır yaralanan ve henüz kimlik bilgileri belli olmayan 2 Filistinlinin Ramallah'taki Filistin Tıp Merkezine getirildiğini ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı kaydetmişti.