İsrail’in Batı Şeria’daki vahşetinde şehit edilmişlerdi… Cenazeleri yürek burktu

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen gösteriye müdahalesi sonucu hayatını kaybeden 2 Filistinlinin cenazeleri toprağa verildi.
16 VE 20 YAŞLARINDAKİ GENÇLER TOPRAĞA VERİLDİ
İsrail'in Kudüs ve Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto ederken öldürülen 16 yaşındaki Fehmi Barnat ile 20 yaşındaki Ethem El-Kaşif için Batı Şeria'nın Ramallah kentinde cenaze töreni düzenlendi.
Törene katılanlar, kılınan cenaze namazları ve edilen duaların ardından Filistin bayrağına sarılı naaşları omuzlarında taşırken, "Kanımız canımız sana feda olsun ey şehit" şeklinde sloganlar attı.
Barnat'ın cenazesi Ramallah'a bağlı Bel'in beldesinde, Kaşif'in cenazesi ise Ramallah'a bağlı El-Bire beldesinde toprağa verildi.
İsrail güçlerinin dün Batı Şeria'daki gösterilere müdahalesinde 4 Filistinli yaşamını yitirmişti.