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Giriş Tarihi: 19.5.2021 16:01

’in ’daki vahşetinde şehit edilmişlerdi… Cenazeleri yürek burktu

AA
İsrail’in Batı Şeria’daki vahşetinde şehit edilmişlerdi… Cenazeleri yürek burktu

'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki 'ne düzenlediği saldırılar, ’ya da sıçradı. Şimdiye dek 64'ü çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 221 kişinin İsrail kuvvetlerince şehit edilmesinin ardından Batı Şeria’da protesto gösterileri düzenleyen Filistinlilere saldıran İsrail polisi, 4 kişiyi öldürdü. Hayatını kaybeden iki Filistinli gencin cenaze töreni bugün gerçekleşirken, gelen görüntüler yürekleri dağladı.

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen gösteriye müdahalesi sonucu hayatını kaybeden 2 Filistinlinin cenazeleri toprağa verildi.

16 VE 20 YAŞLARINDAKİ GENÇLER TOPRAĞA VERİLDİ

İsrail'in Kudüs ve Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto ederken öldürülen 16 yaşındaki Fehmi Barnat ile 20 yaşındaki Ethem El-Kaşif için Batı Şeria'nın Ramallah kentinde cenaze töreni düzenlendi.

Törene katılanlar, kılınan cenaze namazları ve edilen duaların ardından Filistin bayrağına sarılı naaşları omuzlarında taşırken, "Kanımız canımız sana feda olsun ey şehit" şeklinde sloganlar attı.

Barnat'ın cenazesi Ramallah'a bağlı Bel'in beldesinde, Kaşif'in cenazesi ise Ramallah'a bağlı El-Bire beldesinde toprağa verildi.

İsrail güçlerinin dün Batı Şeria'daki gösterilere müdahalesinde 4 Filistinli yaşamını yitirmişti.

Böylece İsrail güçlerinin 7 Mayıs'tan bu yana Batı Şeria'da düzenlenen Gazze'ye destek gösterilerine müdahalesinde hayatını kaybeden Filistinli sayısı 28'ye yükselmişti.

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İsrail’in Batı Şeria’daki vahşetinde şehit edilmişlerdi… Cenazeleri yürek burktu
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