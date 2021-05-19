İsrail’in Batı Şeria’daki vahşetinde şehit edilmişlerdi… Cenazeleri yürek burktu

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen gösteriye müdahalesi sonucu hayatını kaybeden 2 Filistinlinin cenazeleri toprağa verildi.

16 VE 20 YAŞLARINDAKİ GENÇLER TOPRAĞA VERİLDİ

İsrail'in Kudüs ve Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto ederken öldürülen 16 yaşındaki Fehmi Barnat ile 20 yaşındaki Ethem El-Kaşif için Batı Şeria'nın Ramallah kentinde cenaze töreni düzenlendi.