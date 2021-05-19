İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 5 Filistinli daha hayatını kaybetti

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 220'Yİ AŞTI

Saldırılarla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı. İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 220'yi aştı.