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Haberler Dünya Haberleri İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 5 Filistinli daha hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 19.5.2021 17:49 Son Güncelleme: 19.5.2021 17:49

'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 5 Filistinli daha hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 5 Filistinli daha hayatını kaybetti

'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 5 Filistinli daha yaşamını yitirdi. Şimdiye kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 220'nin üzerine çıkarken, yaralananların da sayısı binin üzerine çıktı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail savaş uçakları, Gazze'nin Deyr el-Belh ilçesinde Filistinli Saliha ailesine ait evi bombaladı. Saldırıda 4 kişinin yaşamını yitirdiği, evin tamamen yıkıldığı, civar binalarda da büyük hasar meydana geldiği aktarıldı.

SINIRDA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan Vadi Gazze beldesinde İsrail askerlerinin sınır bölgesinde açtığı ateş sonucu 63 yaşındaki Filistinli bir çiftçinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 220'Yİ AŞTI

Saldırılarla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı. İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 220'yi aştı.

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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 5 Filistinli daha hayatını kaybetti
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