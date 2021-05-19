O küçük gazeteci öldü

Görevdeki bir ABD başkanıyla röportaj yapan en genç kişi olduğu düşünülen gelecek vaat eden gazeteci, 23 yaşında öldü. Damon Weaver, 2009'da eski başkan Barack Obama'yla görevdeki ilk yılında röportaj yaptığında 11 yaşındaydı. Kız kardeşi Candace Hardy, The Palm Beach Post'a erkek kardeşinin 1 Mayıs'ta doğal nedenlerden öldüğünü söyledi. Weaver, Beyaz Saray'ın Diplomatik Odası'nda Obama'yla otururken Florida eyaletinin Palm Beach şehrindeki Canal Point İlkokulu'nda öğrenciydi. Weaver, ABD liderine, kendisiyle "ahbap" olup olamayacağı da dahil yaklaşık 12 soru sormuştu. Obama ona, "Elbette" diye cevap vermişti. 11 yaşındaki Weaver, Obama'yla röportajından önce Ekim 2008'de, o zamanlar Delaware senatörü ve Obama'nın seçim ortağı olan Joe Biden'la röportaj yapmıştı. Okulunu ziyareti sırasında Biden, Weaver'a "Uzun süredir senatörüm ve hakkında bir şeyler bildiğim pek çok şey var" demişti. Gelecek vaat eden muhabir, 2009'da Associated Press'e şunları söylemişti: "Muhabir olmayı seviyorum çünkü çok şey öğrenme, iyi kişilerle tanışma ve çok seyahat etme fırsatınız oluyor." Weaver, okul yıllarında röportajlarına Ulusal Futbol Ligi (NFL) oyuncuları ve Oprah Winfrey'le devam etti. Weaver, Georgia'daki Albany Eyalet Üniversitesi'nden tam burs kazandı ve bir Instagram gönderisinde 2020'de mezun olduğunu belirtti.