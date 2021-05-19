Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Giriş Tarihi: 19.5.2021 17:40 Son Güncelleme: 19.5.2021 17:42

PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

AA
PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

(MSB), 'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.

Türkiye'nin terörü bitirmeye yönelik kararlı duruşu PKK'yı bitme noktasına getirirken, örgüte ağır darbeler vuruldu. Özellikle sözde üst düzey teröristlerin etkisiz hale getirilmesiyle iyice zayıfla PKK'ya yeni bir darbe daha vuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı örgüte ait silah ve mühimmatların ele geçirildiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, "Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile arama-tarama faaliyetleri aralıksız sürüyor. Tespit edilen mağara ve sığınaklarda terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi." ifadeleri kullanıldı.

PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi | Video

ARKADAŞINA GÖNDER
PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA