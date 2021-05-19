Milli Savunma Bakanlığı örgüte ait silah ve mühimmatların ele geçirildiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, "Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile arama-tarama faaliyetleri aralıksız sürüyor. Tespit edilen mağara ve sığınaklarda terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi." ifadeleri kullanıldı.

PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi | Video