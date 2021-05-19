Polonya Savunma Bakanı Blaszczak'tan "Bayraktar TB2 SİHA" paylaşımı

İHRAÇ EDİLEN İLK NATO ÜLKESİ OLABİLİR

Polonya'nın orta menzilli insansız hava aracı satın almasına ilişkin diğer firmalarla yürüttüğü süreç halen devam ederken, Blaszczak'ın paylaşımı Bayraktar TB2 SİHA'nın Polonya'ya ihracı için imzaların yakın olduğu şeklinde yorumlandı. Söz konusu satış gerçekleşirse Polonya, Bayraktar TB2 SİHA'larının ihraç edildiği ilk NATO ülkesi olacak.