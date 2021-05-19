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Giriş Tarihi: 19.5.2021 17:06 Son Güncelleme: 19.5.2021 17:20

Son dakika: Başkanı ile 'dan kritik görüşme!

AA
Son dakika: ABD Başkanı Joe Biden ile Netanyahu'dan kritik görüşme!

Son dakika haberi… ’in Şeridi’nde gerçekleştirdiği katliamın en büyük destekçisi olan yönetimi, ateşkese ilişkin bir adım attı. Başbakanı Binyamin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren ABD Başkanı , gerginliğin azaltılması çağrısı yaptı.

ABD Başkanı Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, bölgede ateşkese giden yolda bugün gerginliğin ciddi derecede düşürülmesini beklediğini iletti.

BIDEN'DAN ATEŞKES SİNYALİ

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden ve Netanyahu'nun bugün Gazze'deki olayları ele aldıkları bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Görüşmede, İsrail'in "Hamas ve diğer terör elementlerinin kapasitelerini düşürmedeki sürecinin" yanı sıra, bölgede gerginliğin azaltılması konusunda bölge ülkeleri ve ABD'nin diplomatik girişimlerinin de konuşulduğu aktarıldı.

Açıklamada, "Başkan Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya bölgede ateşkese giden yolda bugün gerginliğin ciddi derecede düşürülmesini beklediğini iletti." bilgisi yer aldı.

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Son dakika: ABD Başkanı Joe Biden ile Netanyahu'dan kritik görüşme!
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