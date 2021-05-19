Son dakika haberi: İşgalci İsrail kana doymuyor! Gazze'de şehit sayısı 227'ye yükseldi

Gelen son dakika haberine göre; Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında vefat edenlerin sayısının 64'ü çocuk, 38'i kadın olmak üzere 227'ye yükseldiğini açıkladı.

NE OLMUŞTU?

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ramazan ayında ibadet edenlere saldırması ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini evlerinden zorla çıkarma planı bölgede gerginliği tırmandırmıştı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı. Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye 10 Mayıs'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 220'den fazla Filistinli hayatını kaybetti.

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