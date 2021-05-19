Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias İsrail'e desteğini böyle duyurdu! 'Filistin'i kınıyorum'

"İSRAİL'İN YANINDAYIZ" MESAJI

Yunanistan'ın provokatif Dışişleri Bakanı Nikos Dendias da, son yaptığı açıklamayla Yunanistan'ın İsrail'in yanında olduğunu bir kez daha dünyaya ilan etti.

Dendias, İsrail ve Filistin'deki temaslarının ardından Twitter hesabından paylaştığı mesajda, Kudüs'te İsrailli mevkidaşı Gabi Aşkenazi ile bir araya gelmesinin ardından Ramallah'da Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye ile görüştüğünü belirtti.