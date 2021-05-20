25 dakikada 122 bomba

İsrail'in 10 Mayıs'ta başlattığı Gazze saldırıları dünyanın gözü önünde sürüyor. Yine evler, gazeteciler, sivil alanlar dahil her yer hedefteydi.İşgalci İsrail ordusunun dün gece Gazze Şeridi'ne 25 dakika içerisinde 122 bomba attığı açıklandı. Saldırılarda dün Gazze'de 5 kişi, Batı Şeria'da ise bir kadın daha hayatını kaybetti. Böylece İsrail ordusu şimdiye kadar 64'ü çocuk, 38'i kadın olmak üzere 227 kişiyi şehit etti, bin 620 kişi de yaralandı. İsrail tarafında da 2'si çocuk 12 kişi öldü. İsrail Başbakanı Netanyahu saldırılara devam edeceklerini belirterek Gazze'yi işgal seçeneğinin de masada olduğunu söyledi.İsrail'in saldırıları sonucu 40 kişilik Al-Astal ailesinin yaşadığı yerleşim yerleri yıkıldı. Gazze'nin merkezinde bulunan Saraya Kavşağı yakınlarındaki apartman dairesine füze ile saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti, 2 Filistinli yaralandı.Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bir ev üç roketle bombalandı. Saldırıda yerel radyoda çalışan gazeteci Yusuf Ebu Hüseyin yaşamını yitirdi. İsrail savaş uçaklarının Cibaliya Mülteci Kampı'nın doğusuna düzenlediği saldırıda ise 1 kız çocuğu yaşamını yitirdi.İsrail polisi, Filistinli bir gencin tutuklanma anını görüntüleyen Middle East Eye sitesinin muhabirinin de başörtüsünü çıkartıp yüzüne biber gazı sıktı. Gazze'deki 16 katlı Al-Andalus binasında oturanlar da dün evlerini bombalanma ihtimali nedeniyle tahliye etti. İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'deki çoğu çocuk ve kadın yüzlerce Filistinli okullara sığındı.Yaklaşık 2 milyon kişinin yaşadığı Gazze'de halihazırda 250 bin kişi suya erişebiliyor. Elektrik 1 ya da 3 saat var. İsrail füzeleri 50 okulu vurdu. 156 bina yıkıldı. Evlerini terk etmek zorunda kalan Filistinli sayısı 72 bini geçti.Birleşmiş Milletler İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, 2 milyon insanın 14 yıldır dünyadan zorla izole edilen Gazze'de güvenli hiçbir yer olmadığını söyledi. Lowcock, çocukların da can verdiği sivil ölümlerine neden olan şiddeti "tiksindirici" olarak niteledi. Hamas ise İsrail ile ateşkes yaptığı iddialarını yalanladı.İsrail'in saldırıları sonrası Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş gruplarının harekete geçmesinin ardından Filistin topraklarındaki destek gösterileri artıyor. İsrail güçlerinin gerçek mermilerle müdahalesine rağmen Filistinliler ölümüne direniyor. İsrail polisinin, Batı Şeria'daki gösterilerde öldürdüğü kişi sayısı 4'e yükseldi. İsrail'in müdahalesi sonucu 182'si gerçek, 195'i plastik mermi olmak üzere 503 Filistinli yaralandı. 58 kişi daha tutukladı.Hamas'ın ileri gelen yöneticilerinden Cemal et-Tavil, "İsrail'in ahmaklığı" ve saldırılarıyla Filistin halkının birleşmesini sağladığını belirtti. 1948'den bu yana Filistinlilerin ilk kez ortak bir olayda halk ve coğrafi olarak bir araya geldiğine dikkati çeken Tavil, "Siyonist düşman, ahmaklığı, doğrudan yoğun ve vahşi saldırısıyla duygusal yalnızlık yaşayan Filistin halkını meydanda birleşmeye itmiştir" dedi. Tavil, Filistin halkının zaferler yazmaya başladığını dile getirdi. Öte yandan Eski Hamas Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal, Gazze'deki direnişin İsrail ordusunun imajını yok ettiğini belirtti.