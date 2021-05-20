50 yaşında anne oldu

Bir döneme damga vuran ünlü süper model Naomi Campbell, bir kız bebek annesi olduğunu açıkladı. 50 yaşındaki Campbell, Instagram'dan bebek ayağı fotoğrafı paylaşarak haberi duyurdu. Ünlü model, "Güzel, küçük bir nimet beni annesi olarak seçti. Hayatımda bu nazik ruha sahip olmaktan onur duyuyorum, şimdi seninle paylaştığım ömürlük bağı tarif edecek hiçbir söz yok meleğim. Daha büyük aşk yok" ifadesini kullandı.Campbell'in gizli tutulan bir hamilelik süreci sonucunda mı, yoksa evlat edinme yoluyla ya da taşıyıcı anne aracılığıyla mı çocuk sahibi olduğu bilinmiyor. Ünlü modelin sözcüsü daha fazla bilgi vermedi. Haberi duyurmasının ardından moda dünyasından pek çok ünlü isim Campbell'ı tebrik etti. Campbell, 2017'de İngiliz Evening Standard gazetesine verdiği röportajda anne olma isteğini şöyle dile getirmişti: "Çocuk sahibi olmayı hep düşünüyorum. Ama şimdi bilim sayesinde sanırım bunu istediğim zaman yapabilirim."