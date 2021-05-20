ABD First Lady’si Jill Biden için olay iddia! Kamala Harris’e böyle küfretti

Eski ABD Başkanı Donald Trump'la girdiği başkanlık rekabetinde galip gelen Joe Biden, başkanlık koltuğuna oturduğu günden bu yana sansasyonel haberlere konu olmaya devam ediyor. Ancak bu kez ABD medyasının gündeminde, Joe Biden'ın eşi, First Lady Jill Biden var. Sık sık sevecen hareketleri ve eşi Joe Biden'ın gerisinde kalarak sessiz ve destekleyici bir profil çizen Jill Biden'a ilişkin bir iddia, ABD gündeminde büyük yankı uyandırdı.
BAŞKAN YARDIMCISINA AĞIR KÜFÜR
Amerikalı gazeteci Edward-Isaac Dovere'nin kaleme aldığı, 25 Mayıs'ta piyasaya sürülecek olan bir kitapta, Jill Biden'a ilişkin büyük bir iddia yer aldı. Cumhuriyetçi Partili Donald Trump'a karşı Demokrat Parti içinde yaşanan skandalların konu edildiği "Battle for the Soul: Inside the Democrats' Campaigns to Defeat Trump" isimli kitapta, Jill Biden'ın, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e "S….. git" dediği iddia edildi.
Kitaba göre 2019 yılında Demokrat Parti içinde başkanlık koltuğuna aday olmak için rekabet halinde bulunan Joe Biden ve Kamala Harris arasında yaşanan bir gerilim, Jill Biden tarafından tepkiyle karşılandı.
IRKÇILIK SUÇLAMALARI KIZDIRDI
Kitapta, Biden yerine Demokrat Parti'den gösterilen ismin kendisi olması konusunda büyük hırsları bulunan Kamala Harris'in o dönemki rakibi Biden'ı ırkçılıkla suçladığına yer verildi. Seçim kampanyasında, Demokrat Partili isimlere, Joe Biden'ın ırkçı olduğu yönünde söylemlerde bulunan Harris'ei Jill Biden'dan büyük bir tepki geldiği aktarıldı.
Jill Biden'ın Harris'in ırkçılık suçlamalarını, kendisine yakın isimlerle yaptığı bir telefon görüşmesinde öğrenmesinin ardından "Ne için mücadele ettiğine rağmen ona temelsiz bir şekilde ırkçı mı diyor? S…. git" ifadesini kullandığı kaydedildi.
YALANLAMA GELMEDİ
Jill Biden'ın, Kamala Harris'e küfrettiği iddialarının ardından bir açıklama beklenirken, First Lady'nin basın danışmanı Michael LaRosa, First Lady'nin sözlerini yalanlamadı.
LaRosa, "2020 seçim kampanyasında sayısız olay yeniden anlatılarak birçok kitap yazılacak. Bunların bazıları doğru, bazıları yanlış. First Lady ve ekibi bunların hiçbiri hakkında yorum yapmayı planlamıyor." İfadelerini kullandı.