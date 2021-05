ABD First Lady’si Jill Biden için olay iddia! Kamala Harris’e böyle küfretti

Eski ABD Başkanı Donald Trump'la girdiği başkanlık rekabetinde galip gelen Joe Biden, başkanlık koltuğuna oturduğu günden bu yana sansasyonel haberlere konu olmaya devam ediyor. Ancak bu kez ABD medyasının gündeminde, Joe Biden'ın eşi, First Lady Jill Biden var. Sık sık sevecen hareketleri ve eşi Joe Biden'ın gerisinde kalarak sessiz ve destekleyici bir profil çizen Jill Biden'a ilişkin bir iddia, ABD gündeminde büyük yankı uyandırdı.

BAŞKAN YARDIMCISINA AĞIR KÜFÜR

Amerikalı gazeteci Edward-Isaac Dovere'nin kaleme aldığı, 25 Mayıs'ta piyasaya sürülecek olan bir kitapta, Jill Biden'a ilişkin büyük bir iddia yer aldı. Cumhuriyetçi Partili Donald Trump'a karşı Demokrat Parti içinde yaşanan skandalların konu edildiği "Battle for the Soul: Inside the Democrats' Campaigns to Defeat Trump" isimli kitapta, Jill Biden'ın, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e "S….. git" dediği iddia edildi.